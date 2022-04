City-Real : entrez et frappez

Ce mardi soir, à l'Etihad Stadium de Manchester, la Ligue des champions a offert l'une de ses plus belles fêtes de la saison : un succès spectaculaire de City sur le Real Madrid (4-3), marqué par une gigantesque opération portes ouvertes des deux défenses.

Les bluffeurs, bluffés

Les charnières démembrées

On s'attendait à une partie tactique, à une opposition de style entre les stratèges Pep Guardiola et Carlo Ancelotti. Finalement, le football aura eu le droit à un match ouvert aux quatre vents, ponctué d'un festival de buts, résultante d'un niveau défensif éparse au milieu duquel les deux organisations offensives se sont régalées dans les boulevards.Kyle Walker et João Cancelo blessés, Pep Guardiola avait décidé de titulariser mardi soir John Stones, également incertain au coup d'envoi, pour assister Aymeric Laporte et le revenant Rúben Dias. Une tentative de poker menteur qui est rapidement revenu au visage de l'entraîneur catalan. Pressé par Karim Benzema et Vinícius Júnior, l'international anglais s'est en effet laissé submerger par l'intensité de Madrilènes alors menés de deux buts et en quête de révolte. Un scénario en passe de basculer, finalement remis à plat par l'entrée de Fernandinho, dans un étonnant (mais forcé) poste de latéral droit.Et le Brésilien, s'il a préalablement profité des largesses signées Ferland Mendy pour adresser un magnifique ballon sur la tête de Phil Foden, n'a pas tardé à se montrer dépassé par ses 36 années, soufflées sur l'une des seules accélérations de Vinícius Júnior. Incapable de revenir à hauteur de son compatriote, l'habituel milieu récupérateur n'a également pas pu compter sur un Laporte trop court pour couper la trajectoire. Comme une loi des séries, le Basque s'est ainsi, à son tour, illustré d'une incompréhensible faute de main. Le condensé de 95 minutes peu réjouissantes pour la défense la plus cher du monde (188 millions d'euros).De l'autre côté, guère mieux. Diminué, David Alaba a effectivement été titularisé par un Ancelotti vite refroidi. L'Autrichien, vacillant, a été le premier à lâcher prise, piégé par la malice (et la légère chance) de Gabriel Jesus. Remplacé par un Nacho plus consistant, venu monter d'un cran et couper le rythme sur plusieurs fautes intelligentes loin de ses buts, le vétéran a, dès lors, dû pallier aux manquements de l'autre socle de cette charnière amoindrie : Éder Militão. Impliqué Lire la suite de l'article sur SoFoot.com