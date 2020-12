City pousse Marseille hors d'Europe

Une mi-temps, trois claques et des regrets. Réveillés car dos au mur en première période, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont cédé face aux assauts mancuniens. Logique mais cruel car, dans le même temps, Porto est allé gagner au Pirée face à l'Olympiakos (0-2). Les retrouvailles entre l'OM et l'Europe n'auront duré que six rendez-vous. L'amour vache.

Manchester City 3-0 Marseille

4-3-3, 4-5-1 et Père Noël

Il paraît que c'est au bord du précipice que l'on prend conscience de l'urgence de vivre. À Marseille, sur la falaise européenne, on a longtemps cru que le jeu était mort et les idées avec, jetées quelque part entre le gouffre du néant et le précipice de la honte. Puis est arrivée cette sixième danse continentale qui menaçait d'être la dernière. La fameuse urgence. L'obligation, même pas de performer, mais de jouer. Histoire, notamment, que l'on se souvienne d'autre chose que du triste record volé à Anderlecht et du doublé de Dimitri Payet sur penalty. C'est chose faite. Les supporters de l'OM les plus patients ont été récompensés : après huit mi-temps en enfer, la neuvième fut la bonne. Quarante-cinq minutes cohérentes à défaut d'être flamboyantes sur le billard de l'Etihad Stadium. Comme pour rappeler, car on l'avait oublié, que cette équipe pouvait proposer quelque chose en C1. Comme pour oublier la réalité : celle qui veut que l'OM soit rentré dans le rang, son rang, en seconde période.Preuve qu'il se passe quelque chose :la défense à trois proposée au match aller, bonjour le 4-3-3. Un dispositif qui prend finalement plutôt une tronche de 4-5-1 avec un Payet qui presse en pointe tant les Phocéens subissent lors des premières minutes de jeu. Froid, Steve Mandanda entre dans son match en dribblant Ferran Torres. Toujours pas réchauffé,