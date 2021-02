City plume Liverpool et creuse l'écart en tête

Bien aidé par Alisson Becker, Manchester City a réalisé une démonstration collective à Anfield (1-4). En tête du championnat, les Skyblues prennent cinq points d'avance sur Manchester United et dix sur leur adversaire du soir. Les maîtres ont parlé.

FC Liverpool 1-4 Manchester City

Sterling amorce, Gündo?an flanche

Ce n'était pas une finale de Ligue des champions mais ce soir, Alisson Becker pourra avoir une petite idée du calvaire vécu par Loris Karius le 26 mai 2018 à Kiev. Considéré à juste titre comme une référence à son poste, le gardien de but brésilien de Liverpool a perdu le contrôle de son match peu avant l'entrée du dernier quart d'heure. Deux relances au pied consécutivement manquées, et Phil Foden, incroyablement juste techniquement à Anfield, sert Ilkay Gündo?an aux six mètres pour permettre à City de définitivement passer devant au score. Dans le dur, Becker va réaliser une deuxième bourde quatre minutes plus tard pour sceller la rencontre. Il faut remonter à 2003 pour assister à une victoire de City sur la pelouse de Liverpool en Premier League. L'histoire s'est écrite brutalement, mais elle ne souffre d'aucune contestation.Manchester City qui vient rendre visite à Anfield Road, c'est l'assurance pour Pep Guardiola de se mettre à trembler des jambes. La raison ? Jürgen Klopp, vainqueur de 9 des 20 affrontements face au technicien catalan au cours de sa carrière. Et s'il y a bien un homme capable de montrer que l'heure n'est pas aux remerciements, c'est Thiago Alcântara. Auteur d'un énorme tampon sur Gündo?an, l'ancien protégé de Guardiola au Bayern donne le tempo d'une rencontre que lessouhaitent dominer. Alors ? Alors Liverpool met les gaz pour contrecarrer les offensives adverses et oblige un maximum Lire la suite de l'article sur SoFoot.com