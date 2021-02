City gifle Tottenham et prend ses aises en tête de la Premier League

Au terme d'une rencontre maîtrisée de bout en bout, Manchester City poursuit son incroyable série en s'offrant un seizième succès consécutif face à des Spurs totalement impuissants. Pep Guardiola et ses hommes semblent inarrêtables, dans le sillage d'un ?lkay Gündo?an de gala. Les voilà plus que jamais favoris pour retrouver leur couronne.

Manchester City 3-0 Tottenham

Rodri, enfin le bon tireur ?

Sky BluesLa tête dans le gazon, Davinson Sánchez ne peut que constater les dégâts. Après plus d'une heure de souffrance, la défense de Tottenham vient de céder une nouvelle fois face à l'insolence d'?lkay Gündo?an et d'un Manchester City intenable. Moins dominant au moment d'affronter José Mourinho depuis que les deux techniciens se sont exportés en Angleterre, Pep Guardiola n'a cette fois jamais tremblé pour s'adjuger un douzième succès face auau terme d'une partie maîtrisée de bout en en bout par Manchester City avec un penalty - enfin - transformé par Rodri et un Gündo?an qui marche sur l'eau depuis plusieurs semaines. Seizième victoire consécutive pour une équipe devenue injouable, et qui semble désormais lancée vers un troisième sacre en quatre ans. La dernière défaite ? Au Tottenham Hotspur Stadium, en novembre dernier. Une toute autre époque.Sans grande surprise, le cuir revient auxdès les premiers contacts et Gabriel Jesus est le premier à tenter sa chance. Contré, à deux reprises (8). Bien en place dans un éternelde ces duels entre les deux techniciens, lestentent de piquer par l'intermédiaire d'un Harry Kane bien en jambes. Mais son coup franc lointain éclate l'arrête d'Ederson, tout heureux (15). La première et dernière opportunité pour les visiteurs; dans un premier acte sur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com