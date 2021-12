City enguirlande Leicester

Injouable en première période, étrangement assoupi en début de second acte, Manchester City a mis le turbo en fin de match pour terrasser un Leicester combattif, mais techniquement largué ce dimanche (6-3).

Manchester City 6-3 Leicester

Les cadeaux de Tielemans, la passe à dix de City

Quoi de plus approprié que de mettre quelques baffes, un jour de boxing day? Pas grand chose, à en croire Pep Guardiolo et ses. Après avoir planté onze buts lors de leurs 2 derniers matchs de Premier League, lesont collé six torgnoles à Leicester, dont quatre en première mi-temps. Avant que lesne cessent de tendre la joue dans le second acte, pour planter trois banderilles complétement inattendues. Un scénario savoureusement dingue, qui aura tout de même vu City remporter la mise (6-3), avec plus de panache que de maitrise.Pas nostalgique pour un sou, Brendan Roger décide de se passer de Jamie Vardy, cantonné au banc alors qu'il avait été auteur d'un triplé à l'Etihad la saison dernière. Hazard ou pas, sans son joueur totem, Leicester débute n'importe comment et se retrouve vite largué par les arabesques techniques de Gündogan et compagnie. Trop facile pour Kevin De Bryune : le Belge profite de la passivité navrante de Vestergaard pour ouvrir la marque d'un tir du gauche placé. Tout semble dès lors écrit d'avance, alors que lesse ratatinent progressivement dans leur camp. Dépassé, Tielemans se sent obligé d'accrocher Laporte dans la surface, offrant auxun pénalty que Mahrez transforme sans trembler. City déroule, Leicester perd la boule et Gundogan profite d'un centre rasant de Cancelo pour tripler la mise de près. Le jeu de massacre devient franchement gênant quand Tielemans dépose un autre penalty au pied du sapin… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com