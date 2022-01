Ciryl Gane : avant le MMA, il y a eu le football

Avant de combattre dans une cage contre Francis Ngannou pour le titre de champion du monde des lourds en UFC - dans la nuit de samedi à dimanche du côté de Anaheim en Californie - Ciryl Gane faisait sa loi sur le rectangle vert. Du côté de La Roche-sur-Yon, tout le monde se rappelle de ce footballeur surdoué dont la trajectoire aurait pu être toute autre s'il n'avait jamais rangé ses crampons.

La Russie, l'Élysée et maintenant la Californie. Hymne de l'équipe de France de football, le titre "" de Vegedream a connu un nouveau coup de projecteur plus de trois ans après sa sortie. Cette fois-ci, pas de Paul Pogba au micro mais Ciryl Gane. En conférence de presse, le Français a annoncé que le tube de Vegedream était la musique la plus adaptée à son combat tant attendu face à Francis Ngannou pour le titre de champion du monde des lourds en UFC. Quelques secondes auparavant, le Vendéen évoquait ses idoles de jeunesse qui ne sont pas des pratiquants de MMA, ni des boxeurs mais bien Thierry Henry et Zinédine Zidane . Autant d'éléments qui rappellent qu'avant de s'installer à Paris pour passer son BTS Management Unité Commerciale et de s'essayer par hasard au muay-thaï, le premier amour de celui qui est invaincu à l'UFC (7 victoires en 7 combats) est bien le football. Un sport qu'il a pratiqué pendant 10 ans à la Roche-sur-Yon, d'abord à Jean-Yole puis à l'Étoile Sportive Ornaysienne Football (ESOF) de 1999 à 2006. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était aussi doué avec un ballon que dans une cage comme il a pu le prouver lors du match des Héros au stade Vélodrome en octobre dernier, quand bien même le violent crochet reçu par Benoît Cheyrou raconte une autre histoire.

? Benoît Cheyrou vs Ciryl Gane?? pic.twitter.com/4alvWuiSPo

Des crampons taille 42 à 7 ans

Au MMA, il est coutume de donner un surnom à chaque combattant en fonction de ses caractéristiques et de son caractère. Il y a ainsi Conor McGregor "", Khabib Nurmagomedov "", Francis Ngannou "". Pour Ciryl Gane, ce sera "Bon Gamin", qui est un hommage au collectif de musique du même nom dont il est proche depuis son enfance. Mais c'est surtout un surnom qui colle parfaitement au comportement du bonhomme, qui est un ovni parmi les poids lourds en…