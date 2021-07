information fournie par So Foot • 24/07/2021 à 06:00

Cinq choses à savoir sur Téji Savanier

Le milieu montpelliérain fait partie des trois joueurs de plus de 23 ans à être sélectionnés pour les JO de Tokyo, avec André-Pierre Gignac et Florian Thauvin. Voici cinq choses à savoir sur Téji Savanier, à quelques encablures du deuxième match des Bleus face à l'Afrique du Sud (ce dimanche à 10 heures).

Il est surnommé couille par ses coéquipiers

Montpellier n'avait pas voulu le conserver

Dans le monde du foot, comme partout ailleurs, il est assez fréquent de se donner des surnoms. Parfois, certains sont plus originaux que d'autres. Ce n'est pas Téji Savanier qui dira le contraire. Pendant ses années à Arles-Avignon (2011-2015), le joueur de Montpellier était surnommé Tanguy, nous expliquait-il en novembre 2017. À son arrivée à Nîmes, le numéro 11 des Bleus est appelé"couille "."Couille, Couille !"Original, aussi.L'histoire entre Téji Savanier et Montpellier a commencé il y a 29 ans, lorsque le milieu vient au monde dans l'Hérault. Formé au MHSC, il s'est intéressé assez tard au foot., explique l'ancien Nîmois dans. Talentueux, mais ô combien stressé, il n'arrive pas à franchir le palier de la réserve montpelliéraine et se heurte à une rude concurrence avec les vainqueurs de la Gambardella en 2009 (Rémy Cabella, Younès Belhanda ou encore Benjamin Stambouli).