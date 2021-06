Cinq bonnes raisons de mater la Copa América

Elle tombe en plein Euro, en plein conflit social en Colombie, qui devait l'organiser conjointement avec l'Argentine, en pleine crise sanitaire et politico-sportive au Brésil, qui a récupéré le bébé contre l'avis du plus grand nombre, et pour la plupart des matchs en plein milieu de la nuit. Condamnée sur le papier, la 47e édition de la Copa América qui débute ce dimanche soir mérite pourtant le coup d'œil. Ne serait-ce que parce que vous n'aurez rien de mieux à faire après 23 heures.

Pour prendre une leçon de politique par les Brésiliens

Pour savoir quand tombe le pot de retraite de Leo Messi

La coupe à la maison ? Très peu pour Neymar, remontés contre le président de la Fédé Rogerio Caboclo au point de vouloir esquiver la compétition. Ce qui, sans l'opposition des autres nations et un scandale sexuel fatal au dirigeant, écarté, aurait pu coûter sa tête à Tite, perçu comme le gourou " trop gaucho " de cetterebelle par Jair Bolsonaro, qui n'a apparemment pas entendu parler du demi-million de morts de la Covid-19 dans son pays et lui préférait le plus droitier Renato... Gaucho. S'il faut une sacrée aura pour aller au bout d'une compétition - la Copa 2019 - avec Thiago Silva dans l'axe, celle du sélectionneur brésilien s'est une nouvelle fois démontrée le 4 juin contre l'Équateur, quand ses joueurs lui ont offert un hug collectif après un pion. Et bientôt un doublé dans le tournoi ? Si c'est le cas, pourvu quene soit pas sur la photo-souvenir, cette fois.Il pourrait soulever deux autres Ballon d'or et marquer 200 nouveaux buts avec le Barça, Lionel Messi connaît le deal pour concurrencer un minimum Diego Maradona dans le cœur des Argentins : guider la sélection sur le toit du monde, chose qu'il a échoué à faire en 2014. À défaut,peut toujours lui arriver à la cheville en visant le toit du continent, où l'ne s'est plus hissée depuis le doublé 1991-1993, époque Simeone, Batigol ou Goycochea. Parce qu'il ne sait toujours pas ce qu'il fera à l'automne 2022, et qu'il a déjà paumé trois finales de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com