Cinéma: le patron du CNC en garde à vue, accusé d'agression sexuelle

Dominique Boutonnat le 13 septembre 2019 lors de la 21e édition du "Festival de la fiction" à La Rochelle ( AFP / XAVIER LEOTY )

Dominique Boutonnat, président du Centre national du cinéma (CNC), était toujours en garde à vue mercredi en début de soirée à Nanterre, après une plainte pour agression sexuelle et tentative de viol de son filleul.

La garde à vue pourrait se terminer jeudi ou vendredi, a indiqué le parquet de Nanterre.

La plainte, déposée le 7 octobre, émane d'un filleul de 22 ans, sans lien familial avec Dominique Boutonnat, pour des faits datant d'août 2020 lors de vacances en Grèce, selon le parquet.

Sollicitée par l'AFP, l'avocate du plaignant, Me Caroline Toby, n'a pas répondu dans l'immédiat.

"Dominique Boutonnat conteste avoir commis quelque infraction que ce soit, il est tout à fait serein sur l'issue de cette procédure", a déclaré à l'AFP le défenseur de ce dernier, Me Emmanuel Marsigny.

Le parquet a indiqué n'avoir "pas connaissance d'autres plaintes" le concernant à ce stade. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Nanterre.

Dominique Boutonnat, 51 ans, a été nommé président du CNC le 24 juillet 2019, après une longue carrière dans le financement de la création cinématographique et audiovisuelle.

Mercredi, le collectif 50/50, qui milite pour la parité dans le cinéma et l'audiovisuel et avait notamment été à l'origine de la mise en place par le CNC de formations contre le harcèlement sexuel dans le milieu, a appelé à sa "mise en retrait", "le temps que la justice puisse dire le droit".

Depuis le début de l'année, les affaires de viol ou d'agression sexuelle concernant des personnalités du monde de la culture ou de la politique se sont succédé, suscitant l'ouverture d'enquêtes judiciaires.

Le livre "La Familia grande" de Camille Kouchner à Paris le 5 janvier 2021 ( AFP / JOEL SAGET )

C'est d'abord le politiste Olivier Duhamel, accusé par sa belle-fille Camille Kouchner, dans le livre "La Familia grande" paru début janvier, d'avoir violé son beau-fils adolescent, le jumeau de l'autrice, dans les années 1980.

Une semaine plus tard, on apprenait que l'artiste Claude Lévêque était accusé par un autre artiste d'agressions sexuelles à la même époque, sur lui (lorsqu'il avait entre 10 et 17 ans) et ses deux frères. Le plasticien dénonce "des propos diffamatoires et calomnieux".

- Une nomination contestée -

L'acteur Richard Berry a été visé fin janvier par une plainte de sa fille Coline pour "viols et agressions sexuelles", remontant également aux années 1980. Le comédien dément formellement.

Dominique Boutonnat au Festival du film d'Angoulême le 23 août 2019 ( AFP / Yohan BONNET )

Le président du parti UPR François Asselineau a été mis en examen début février pour harcèlement moral et agressions sexuelles. Il conteste "catégoriquement".

Et une enquête pour "viols sur mineurs" et "complicité de viols sur mineurs" a été ouverte le 21 janvier contre le producteur de télévision Gérard Louvin et son mari après le dépôt d'une plainte par le neveu du premier, Olivier A., a-t-on appris mardi auprès du parquet de Paris. Le couple dément "fermement les accusations opportunistes".

Après avoir commencé sa carrière professionnelle chez l'assureur Axa, Dominique Boutonnat avait rejoint le monde du cinéma à 35 ans, en 2005. C'est son frère Laurent, réalisateur et auteur-compositeur connu pour ses chansons interprétées par Mylène Farmer, qui l'y avait introduit.

D'après le CNC, il a contribué entre 2007 et 2019 au financement d'environ 250 oeuvres telles que "Cleveland contre Wall Street" (2010), "Polisse" et "Intouchables" (2011), "La Belle Saison" (2015) ou encore "Le Chant du Loup" (2019).

Sa nomination à la tête de l'établissement public, à l'été 2019, avait suscité des remous. Le milieu du cinéma s'était à l'époque inquiété de voir s'imposer une logique fondée sur la rentabilité, le candidat retenu étant notamment l'auteur d'un rapport sur le financement du cinéma français qui venait d'être remis à Bercy et au ministère de la Culture. Il y plaidait pour développer la part du financement privé dans le cinéma, en complément des soutiens publics.

Cet ancien condisciple d'Edouard Philippe à Sciences Po Paris avait été, selon Le Figaro, l'un des premiers soutiens à la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017.

