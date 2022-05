Christopher Nkunku, talent hors sol

Grand oublié des Trophées UNFP, Christopher Nkunku s'est consolé cette semaine en remportant celui de meilleur joueur de la saison en Bundesliga. Comme le signe que la réputation qu'il a acquise en Allemagne n'est pas encore arrivée jusqu'en France et qu'il s'agirait de soigner désormais avec les Bleus. Ça tombe bien : Didier Deschamps donne sa liste ce jeudi à 14 heures.

L'armoire à trophées de Robert Lewandowski était prête. Disposée à être parée d'encore un peu plus d'argent. Pourtant, ce lundi soir, le Polonais a eu la mauvaise surprise de ne pas être élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga pour une troisième fois consécutive. Le jury, composé à 40% de fans, à 30% des clubs et à 30% d'experts, a été très clair : cette saison, c'est pour Christopher Nkunku. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le gamin de Lagny-sur-Marne ne l'a pas volé. Arrivé sur la pointe des pieds à Leipzig à l'été 2019, le milieu de terrain reconverti attaquant est aujourd'hui le fer de lance incontestable et incontesté de son équipe et, surtout, ne souffre d'aucun complexe à regarder les plus grands joueurs du monde dans les yeux. Les chiffres ne mentent pas : avec 20 buts et 13 passes décisives sur l'exercice qui vient de s'achever en Allemagne, le Français est le deuxième joueur le plus prolifique du championnat (derrière Lewandowski), laissant Haaland, Müller, Schick et consorts dans le rétroviseur.