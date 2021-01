Christopher Maboulou, disparition d'un héros

Ancien joueur de Châteauroux, Bastia, Nancy et Thonon-Évian, Christopher Maboulou est décédé dimanche à l'âge de 30 ans, laissant derrière lui l'image d'un type introverti mais talentueux, capable de marquer un but de la main sans se faire prendre à Caen comme de sortir un match héroïque face à l'OM de Bielsa. Ceux qui l'ont connu se souviennent.

C'était l'été 2014, une nuit d'août, un soir de reprise et de premières. Marcelo Bielsa venait d'arriver en France et, en guise de mise en bouche, se retrouvait balancé au milieu d'un film : Furiani, une foule en short et en claquettes, une température étouffante, des embouteillages à gogo, des touristes qui se mêlent aux fidèles du Sporting Club de Bastia pour voir du spectacle et s'amuser du folklore. Sur le banc d'en face, Claude Makélélé vivait aussi sa première soirée d'entraîneur numéro un en Ligue 1. Brandao, lui, était en pointe et marchait doucement, avec le dos voûté, lourd comme un troll. Le Sporting était remonté dans l'élite deux saisons plus tôt et avait déjà connu de belles soirées. Mais ce 9 août 2014 avait le goût exaltant de pourquoi on veut que son club soit en première division, parce que Bielsa, et parce que l'OM avait dans son onze des profils à exciter le supporter bastiais. Sur l'aile droite, un ancien de la maison, dont les locaux n'aimaient ni l'allure ni la coupe de cheveux et qui s'est retrouvé récemment aavec Yannick Cahuzac : un certain Florian Thauvin. Sur la gauche, un corse, qui avait planté quelques buts face au SCB en Ligue 2 : Romain Alessandrini. Puis, devant, André-Pierre Gignac. Bastia, de son côté, présentait quelques recrues : un gardien prometteur dans les cages, Alphonse Areola, un milieu belge bosseur, Guillaume Gillet, et un garçon inconnu, au nom vaguement rigolo, qui allait alors faire germer des blagues plus ou moins drôles en tribunes, un certain Christopher Maboulou. Maboulou : un grand type allongé, arrivé libre de Châteauroux, dont la majorité des gens ne connaissait pas grand chose, si ce n'est rien du tout. Un type qui s'est taillé un nom et a fermé des bouches en seulement neuf minutes.