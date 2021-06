Christophe Pélissier : " Sur le deuxième but, l'appel de Benzema est extraordinaire "

Sans être impériale, la France a assuré sa première place du groupe F face au Portugal. Christophe Pélissier, notre consultant pendant l'Euro, nous livre son analyse sur le double visage des Bleus, les appels de balle de KB19, le nouveau poste de latéral gauche de Rabiot et la possibilité d'une défense à trois pour la suite de la compétition.

"On se faisait facilement transpercer au milieu parce que l'on ne défendait pas assez ensemble. À chaque fois qu'on a récupéré des ballons intéressants au milieu, c'est quand on a lancé des pressings ensemble."

Difficile à dire, car il y a le contexte de chaque match, le profil de l'adversaire. Ce soir, on fait une mauvaise première période à cause d'un manque d'intensité qui peut s'expliquer à nouveau par les conditions climatiques à Budapest, où il faisait encore très chaud. Et puis un nul nous satisfaisait donc il était logique de ne pas se découvrir. Le premier penalty contre nous est peut-être un mal pour un bien : on a du mal à rebondir derrière mais on ne lâche pas, puis on égalise. Le penalty que l'on obtient est un peu sévère pour le Portugal, mais la France rentre au vestiaire à égalité et en remet un dès le retour des vestiaires, ce n'est pas anodin. Ce second but nous a donné des ailes, libéré psychologiquement, et on a vu une vraie belle seconde période. Cela rend la lecture du niveau de cette équipe difficile, même si je crois qu'athlétiquement, on était supérieurs sur ce match, on a été au-dessus sur la fin. Mais le vrai niveau de cette équipe, on va le voir maintenant sur les matchs à élimination directe, où il n'y a plus de gestion. Les affaires sérieuses commencent.Cela change beaucoup par rapport à l'intensité que les joueurs peuvent mettre. Contre la Hongrie, ces conditions à 15h étaient encore plus influentes, cela réduit la capacité