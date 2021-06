Christophe Pélissier : " Si j'étais le sélectionneur d'une autre équipe, je serais inquiet "

La France a tapé fort pour son premier match de l'Euro, avec une victoire maîtrisée contre l'Allemagne à Munich. Christophe Pélissier, l'entraîneur de Lorient, qui sera notre consultant pendant l'Euro, nous livre son analyse sur cette masterclass de Didier Deschamps et ses hommes.

"Le premier quart d'heure de la seconde mi-temps a été un peu moins bien, parce qu'entre autres, j'ai trouvé que Mbappé et Griezmann défendaient trop bas."

Didier Deschamps a remporté le match tactique, c'est indéniable. Quand on est capable collectivement de mettre autant de valeur dans tout ce que l'on fait, d'être solidaires, d'offrir une performance collective d'un tel niveau, avec les individualités que l'on a, on est presque injouable. À part dans le premier quart d'heure de la seconde mi-temps où la France a reculé et souffert, il y a eu une vraie maîtrise collective. En première période, l'Allemagne a souffert dans le cœur du jeu avec son 3-4-3 car il n'y avait que deux joueurs vraiment dans ce secteur. Löw a rectifié ça en seconde période, en s'organisant avec deux attaquants pour densifier l'axe du milieu. Il a fait plusieurs changements en seconde période, on a senti qu'il cherchait une solution mais à mes yeux, la supériorité française était trop nette.Pas grande-chose, on ne concède rien, ou presque rien : zéro occasion, quelques coups francs... On marque sur une action lumineuse, sur ce qui a été la clé de la première mi-temps, les pistons allemands. C'est eux qui pouvaient nous faire mal, notamment Joshua Kimmich à droite, mais c'était aussi dans leur dos que nous avions des possibilités pour déstabiliser l'adversaire. Lucas Hernandez fait un gros travail pour nous permettre de contenir cette menace et surtout de taper là où ils se découvraient. Mais cela a aussi été rendu possible par le gros travail des trois au milieu. Ils ont réussi à quasiment tout fermer à l'intérieur, ils ont laissé très peu de possibilités de passes aux Allemands. Kimmich, ils l'ont laissé un peu sortir pour ensuite pouvoir mieux plonger dans son dos. C'est une option qui a été parfaitement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com