Christophe Pélissier (Lorient) : "Sur la durée, c'est le jeu qui va l'emporter"

Cette fois, Lorient n'a pas manqué son début de saison. Après un maintien obtenu à la dernière journée au printemps au bout d'une phase retour remarquable, le FCL de Christophe Pélissier n'a pas beaucoup bougé et dispose maintenant de plus de certitudes, notamment grâce à un 5-3-2 bien rodé. Avant la réception de Clermont dimanche au Moustoir, l'entraîneur des Merlus a accepté de discuter pendant une petite trentaine de minutes. Au menu : le départ réussi de Lorient, le duo Laurienté-Moffi, sa philosophie de jeu, le début de saison excitant en Ligue 1 et la nécessité de ne pas constamment opposer les coachs français à ceux étrangers.

"Il y a un an, je pense qu'on a été un petit peu frileux dans ce qu'on proposait parce qu'il y avait une crainte."

Au-delà des résultats, qui sont bien sûr positifs, c'est surtout ce qu'on a mis en place depuis la saison dernière qui me satisfait. Dans le contenu, dans le jeu, on est en train de prendre une dimension supplémentaire, qui vient aussi de la confiance gagnée avec les résultats depuis plusieurs mois. Ce qui a fait qu'on a pu repartir sur des bases solides, avec aussi un peu de réussite en tout début de championnat qui nous a permis de conserver cette confiance.Il y a un an, je pense qu'on a été un petit peu frileux dans ce qu'on proposait parce qu'il y avait une crainte... Il y avait très, très peu de joueurs qui avaient connu la Ligue 1. On a eu du mal à s'y adapter sur le terrain, dans l'environnement, etc. Aujourd'hui, ces joueurs ont désormais un an de vécu dans l'élite, ils savent où ils mettent les pieds. Ensuite, je pense également que le changement de système a permis à beaucoup de joueurs de montrer leurs qualités dans ce schéma. On l'a donc reconduit pour cette nouvelle saison, même si on avait un gros point d'interrogation pendant l'intersaison puisqu'on a perdu trois de nos joueurs les plus influents. On a senti pendant la préparation que les