Christophe Pélissier : "Acceptons le fait que Mbappé ne puisse pas toujours faire gagner les matchs"

Comme la plupart des spectateurs, Christopher Pélissier n'a pas tout compris au scénario de ce France-Suisse. Mais en bon professionnel, il tire une analyse rationnelle de ce match qui ne l'était pas et un bilan prématuré de l'Euro des Bleus. Avec quelques regrets au regard du niveau de Paul Pogba pendant quatre matchs.

"On peut trouver plein d'excuses par rapport au système, mais ce serait un peu trop facile. Sur la première mi-temps, on a manqué d'intensité et de détermination."

On est passé par toutes les émotions, on fait une première mi-temps très mauvaise, je dirais qu'en seconde mi-temps, on a montré nos qualités pendant 30 minutes. En faisant 30 minutes comme ça, on marque trois buts, on se dit que c'est bon, on a pris notre envol pour la suite du match et de la compétition. Et finalement, il y a eu cette fin de match non maîtrisée, défensivement on a été très moyens pour ne pas dire autre chose, que ce soit sur les côtés ou dans l'axe. On a pris des buts trop faciles sur des centres. Si vous ne défendez pas mieux, c'est compliqué. Ensuite, les tirs au but, c'est la loterie. L'action tournant de ce match, c'est Mbappé en prolongation, malheureusement, ce n'était pas son soir.Ouais.... On peut dire que les joueurs n'avaient pas leurs repères, on peut trouver plein d'excuses par rapport au système, mais ce serait un peu trop facile. Sur la première mi-temps, on a manqué d'intensité et de détermination. Ce n'est pas dû qu'au système, on ne s'est pas mis dans la position d'une équipe qui voulait aller chercher quelque chose, comme on l'avait fait juste après le penalty arrêté par Lloris. Là, on a vu la différence entre les deux équipes quand nous sommes à notre vrai niveau. On peut dire que c'est le système, mais je pense que c'est réducteur même si le système n'a pas mis les joueurs, du moins certains, dans leurs positions préférentielles. On n'a pas été compacts défensivement, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com