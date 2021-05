Christophe Galtier, un héros français

Tout juste titré avec Lille, Christophe Galtier se révèle clairement le maître d'œuvre et l'architecte de ce succès inespéré. Aussi, l'entraîneur incarne un modèle assez rare de persistance et d'intime conviction dans le foot français. Une solidité sans arrogance, qui tranche à l'heure des punchlines de conférence de presse. Après des années de bons et loyaux services, le voilà donc enfin récompensé.



"Un homme n'est que la série de ses actes"

Christophe Galtier a engrangé trop d'expérience pour ne pas maîtriser la communication attendue d'un entraîneur. José Fonte, sur Canal Plus, a lui aussi exécuté sa figure imposée devant les micros :Avant, peut-être, de balancer l'essentiel :Car durant toute la saison, le parcours du LOSC a clairement été identifié à celui de son entraîneur. Ces dernières années, et hormis peut-être Marcelo Bielsa, rarement un coach n'aura à ce point cristallisé la réussite sur le terrain de son club employeur. Une reconnaissance d'autant plus étonnante que le bonhomme ne la recherchait pas particulièrement, sans vouloir occuper le devant de la scène non plus.Ce LOSC venant priver le PSG du titre de champion de France n'est pas sorti de nulle part, et il n'est certainement pas un. Depuis son arrivée dans le Nord, Christophe Galtier l'a en effet d'abord sauvé des limbes de la L2, comme il s'y était parfaitement attaché avec Saint-Étienne auquel il avait ensuite offert un trophée tant attendu. Puis, il a catapulté les Dogues en Ligue des champions. Avant de les installer, enfin, sur le toit du foot français. Si bien que naturellement, l'austère excellence du personnage, ses certitudes tactiques, sa capacité à métamorphoser une équipe sans véritable star en une incroyable machine de guerre face à l'adversité lui attribue les caractéristiques familières d'un héros français.Il a ainsi su retourner un derby crucial contre Lens et surpasser au Parc, sur le tableau noir, un Pochettino sans inspiration. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com