Christophe Galtier, profession taulier

Christophe Galtier avait déjà montré de quoi il était capable à Saint-Étienne et Lille, deux clubs qu'il a sauvés d'une relégation puis mené jusqu'en Coupe d'Europe, en gagnant au passage une Coupe de la Ligue en 2013 et un titre de champion de France en 2021. Le quinqua est bien parti pour également laisser une trace à l'OGC Nice, qui jouera une finale de Coupe de France au mois de mai. De quoi valider une bonne fois pour toute son statut de meilleur coach de l'Hexagone.

Galette it be

Seize ans que l'OGC Nice piaffait de retrouver le Stade de France. Le 8 mai, l'attente prendra fin pour de bon puisque l'OGC Nice a fait respecter la hiérarchie en écartant Versailles mardi à l'Allianz Riviera (2-0). Sortir un club de N2 ne relève en rien de l'exploit pour le Gym. En revanche, atteindre la finale en ayant éliminé le Paris Saint-Germain (au Parc des Princes qui plus est) et l'Olympique de Marseille en chemin, ce n'est pas anodin. Le mérite en revient en grande partie à Christophe Galtier, qui confirme ainsi qu'il réussit partout où il passe, et qu'il est bien l'un des tauliers du football français.Champion de France avec Lille au printemps dernier, et logiquement élu meilleur entraîneur de Ligue 1 pour la troisième fois de sa carrière (après un trophée partagé avec Ancelotti en 2013 et un autre en solo en 2019), le Marseillais a choisi de relever un nouveau challenge durant l'été. Cap au sud, au bord de la Méditerranée, pour relever une équipe niçoise seulement neuvième du championnat en 2020-2021, mais pleine d'ambition. À l'image de son coach., avait-il justifié. Sa direction lui a donné les ingrédients en recrutant Melvin Bard, Mario Lemina, Andy Delort ou encore Justin Kluivert, le chef Galette s'est ensuite occupé de les cuisiner.Il y a des hauts, il y a des bas, mais son OGC Nice, au-delà de son parcours en Coupe, pointe aujourd'hui sur le podium de la Ligue 1. Le club peut légitimement espérer faire au moins aussi bien que la troisième place obtenue en 2017. Voire mieux, puisque l'OM n'est qu'un point devant. L'intéressé tentait justement d'expliquer sa recette du succès fin janvier auprès de