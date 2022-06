Christophe Galtier, le défi de sa vie au PSG

Le Qatar espérait Zinédine Zidane, mais le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain devrait finalement être Christophe Galtier. Selon plusieurs médias, un accord est proche entre Nice et le PSG pour le transfert du technicien de 55 ans. Le choix de Luis Campos, qui l'a bien connu à Lille, et un saut dans un autre monde pour le Marseillais de naissance.

"À Lille, on a réussi à construire un mix fort entre les éducations et les influences footballistiques de chacun. On a juste assemblé des compétences pour atteindre un idéal de jeu." Christophe Galtier, à So Foot en décembre 2020

Le choix de Campos

Le premier feuilleton le plus long de l'été est sur le point de se terminer, et personne ne sait vraiment quoi penser de cette révolution entamée par le PSG. Celle-ci aura mis du temps à se dessiner, malgré l'éviction express de Leonardo au soir du dernier match de la saison remporté contre Metz au Parc des Princes et le départ programmé de Mauricio Pochettino. Une période floue comme pour rappeler que ce Paris n'a pas changé et ne changera jamais : nous sommes le 21 juin, à une dizaine de jours de la reprise de l'entraînement, et le nom du coach n'est toujours pas officiellement connu. Ce ne devrait pas être Zinédine Zidane , un temps annoncé tout proche du banc parisien et rêve absolu des décideurs à Doha, qui avaient logiquement ciblé l'idole française pour concrétiser leur autre rêve, la Ligue des champions, et marquer les esprits à cinq mois de la Coupe du monde au Qatar. C'est un autre Marseillais, un ancien de l'OM même, qui devrait enfiler le costume très lourd d'entraîneur du PSG dans les prochaines heures. Selon les informations deet d'autres médias, un accord est proche entre Paris et Nice, autour d'une indemnité estimée à dix millions d'euros, pour le transfert du technicien azuréen. C'est assurément un nouveau départ et une autre stratégie pour Paris, où Galtier devrait découvrir d'autres facettes de son métier qu'il faudra exercer dans un autre monde.C'est un mariage inattendu qui se prépare, entre un club habitué au bling-bling et aux noms ronflants, et un coach incontournable dans l'Hexagone depuis plus de dix ans et dont la réputation a changé entre ses débuts comme entraîneur principal à Saint-Étienne en 2009 et son arrivée à Nice dans la peau du champion de France, l'été dernier. Pour la première fois depuis 2016 et la fin du mandat de Laurent Blanc, le Paris…