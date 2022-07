information fournie par So Foot • 05/07/2022 à 14:48

Christophe Galtier : "Je me suis préparé à cette responsabilité d'entraîner le PSG"

L'ancien technicien niçois a pris la parole pour dire son émotion, sa fierté et la conscience de l'immense défi s'offrant à lui.

"Il faut échanger, mais aussi imposer, il n'y aura pas de compromis. On doit avoir un projet commun et j'aurais l'appui de tout le monde pour prendre des décision si un joueur ne se plie pas à ce projet." Christophe Galtier

Premières galettes.Après une longue attente, Christophe Galtier a été intronisé entraîneur du Paris Saint-Germain ce mardi après-midi. Dans les sous-sols du Parc des Princes, l'ancien technicien niçois a pris la parole aux côtés de son président Nasser al-Khelaïfi pour dire son émotion, sa fierté et la conscience de l'immense défi s'offrant à lui."Ici c'est Paris", a-t-il commencé dans un monologue de deux minutes.Galtier a bien sûr parlé de sa relation avec Luis Campos, assis face à lui au premier rang de l'auditorium et dontpour le convaincre d'enfiler le costume d'entraîneur du PSG. Très à l'aise dans un exercice qu'il maîtrise à la perfection, le successeur de Mauricio Pochettino a mis l'accent sur la discipline et sur l'importance d'avancer avec un vestiaire sain :Le champion de France 2021 avec le LOSC a également confirmé la tendance d'évoluer avec une défense à trois sur le terrain, où il assura qu'il aura