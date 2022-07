Christophe Galtier au PSG, un nouvel air

Après une longue attente, Christophe Galtier a été officiellement nommé entraîneur du Paris Saint-Germain ce mardi après-midi. À l'occasion d'un premier grand oral face à la presse au Parc des Princes, le technicien de 55 ans n'a pas voulu enfiler le costume du sauveur, préférant insister sur l'importance de pouvoir avancer ensemble, c'est-à-dire avec Luis Campos et les dirigeants parisiens. Il n'a cependant pas hésité à faire de belles promesses, basées sur la discipline, le collectif et l'envie d'envoyer du jeu. Un discours travaillé et préparé, en attendant la vérité du terrain.

"Aucun joueur ne sera au-dessus de l'équipe. S'il y en a un qui sort du cadre, il sera écarté." Christophe Galtier

C'était le premier jour du reste de la vie d'entraîneur de Christophe Galtier, et aussi la fin d'un secret de polichinelle dont on aura attendu pendant trop longtemps la révélation officielle. Ce mardi après-midi, il était question de mettre fin à ce faux suspense pour le Paris Saint-Germain, et de faire une bonne première impression pour son nouveau technicien. Celui-ci a débarqué dans l'auditorium situé dans les entrailles du Parc des Princes quasiment à l'heure annoncée, vers 14h03, dans un costume cravate inhabituel pour l'ancien coach niçois et aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi, tout sourire et lançant les hostilités en dégainant les traditionnelles formules de politesse pour saluer le départ de Mauricio Pochettino. Galtier, lui, avait préparé un petit monologue d'introduction avant de devoir répondre aux questions des journalistes installés dans une salle de presse beaucoup moins bondée qu'à l'occasion des présentations de Neymar, Lionel Messi et autres stars parisiennes.Un discours qu'il avait sans doute répété à de nombreuses reprises devant un miroir ce dernier mois, entre ses rendez-vous avec Luis Campos, dont la présencedans son choix, et les rumeurs envoyant Zinédine Zidane à Paris , malgré un nouveau démenti d'Al-Khelaïfi cet après-midi. Bref, son heure était enfin venue. Celle de basculer dans un nouveau monde, une autre dimension, avec un grand oral minutieusement préparé, peut-être même trop."Ici, c'est Paris"