Christophe Galtier a réussi sa période d'essai au PSG

Très attendu depuis sa nomination à la tête du Paris Saint-Germain cet été, Christophe Galtier a considérablement gagné en crédit après avoir métamorphosé le club de la capitale lors de ses quatre premières sorties. De bon augure, alors que la petite musique de la Ligue des champions résonne au loin.

Le monde de Galtier

4 matchs officiels, 4 victoires, 21 buts marqués, 3 encaissés, du jeu, des buts, des stars qui défendent et des problèmes qui s'évaporent aussi vite qu'ils sont arrivés. Et pourtant, face à la presse au sortir de la démonstration de sa formation face au LOSC (7-1), Christophe Galtier l'assurait : il s'attendait à un départ canon de son Paris Saint-Germain cette saison.assurait le coach parisien sous les projecteurs beaucoup trop puissants de la salle de presse de la Decathlon Arena. Si on fait un arrêt sur image, le halo de lumière qui entoure Galtier pourrait être comparé à un bouclier, indispensable pour un entraîneur qui accepte le poste de champion de France en titre, prêt à protéger son propriétaire contre vents et marées. Car s'il est encore bien trop tôt pour mettre Galtier sur un pied d'estale où tous ses prédécesseurs ont fini par se viander, les débuts de l'ancien coach du LOSC et de l'ASSE sont parfaits.Comme dans un monde idéal, la prophétie qu'avait entrevue Christophe Galtier avant un déplacement, pourtant annoncé à juste titre comme périlleux à Lille, s'est vérifiée en tous points. Dans le Nord, le Paris Saint-Germain a fait l'étalage de sa classe, de sa puissance offensive aussi, mais surtout d'une capacité à évoluer en équipe que ses aficionados les plus acharnés désespéraient de voir depuis de longs mois. Ces quatre premiers matchs "de chauffe" du PSG version 2022-2023 ont déjà livré quelques réponses : oui, il est possible de jouer avec Neymar, Mbappé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com