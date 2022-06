Christophe Dufossé : " Philippe Gaillot est une fine gueule "

Reims, Auxerre, Metz, Lens. La trajectoire de Christophe Dufossé pourrait ressembler à celle d'un honnête joueur de Ligue 1. Pas étonnant, car le chef étoilé d'origine ch'ti a l'habitude de s'asseoir à la table de Franck Haise et de Philippe Gaillot.

"À la grande époque de l'AJA, j'ai reçu le Borussia Dortmund et Arsenal quand ils…

Nous avons créé un environnement et un univers écologique, puisque nous avons deux hectares de terrain qui ont servi à la mise en place d'un potager et d'un verger en permaculture. Nous avons aussi une basse-cour et une fermette. L'idée, c'est d'avoir 70% d'autonomie totale en fruits et légumes. Ensuite, nous avons mis en place unqui nous permet d'avoir l'essentiel de ce que l'on sert aux clients dans un rayon de 40 kilomètres. Donc ma philosophie, c'est de travailler en circuit court, et d'être ambassadeur de ma région. Pour le reste, je propose une cuisine naturelle, assez contemporaine, et axée sur le produit.J'ai d'abord fait l'école hôtelière à Mulhouse. Comme beaucoup de jeunes à l'époque, j'ai fait le tour de France des belles maisons. Paul Bocuse, Alain Ducasse, l'Eden Roc au Cap d'Antibes. À 27 ans, j'étais convaincu d'être un très bon technicien, mais je devais le trouver dans mon propre établissement. À 28 ans, je suis devenu chef au Royal Champagne à côté de Reims où j'ai décroché ma première étoile Michelin.C'est un peu comme dans le foot, c'est le mercato. On est très sollicités. Après la Champagne, j'ai accepté de relever le défi au Domaine du Roncemay, à côté d'Auxerre dans l'Yonne. J'ai de nouveau gagné une étoile Michelin, ce qui m'a ouvert de nouvelles portes. Je suis parti à Metz et j'ai décroché une étoile à la tête de la Citadelle au bout d'un an. Ensuite j'y suis resté 15 ans. Puis je suis arrivé il y a un peu plus d'un an au château de Beaulieu, où j'ai réitéré l'obtention d'une étoile. En matière de performance, je suis le seul chef français à avoir obtenu une étoile à chaque fois au bout d'un an dans des établissements différents. C'est bien, mais je garde la tête sur les épaules. Même si je suis fier d'être étoilé depuis 25 ans.