Christian Gourcuff, le chemin de croix

Un an et quatre mois après avoir posé ses bagages de puriste au sein d'un FC Nantes aux abois, Christian Gourcuff a été poussé vers la sortie, sans avoir réussi à amener sa patte chez les Canaris. Tout simplement le quinzième coup de balai sur le banc dans l'ère Kita.

Nantes se sépare de Gourcuff, Collot assure l'intérim

Le pompier caillassé

Entre ces mots doux de Waldemar Kita pour Christian Gourcuff et l'éviction de ce dernier, seize petits mois se seront écoulés. Presque long, quand on connaît l'impatience du franco-polonais avec ses techniciens, mais trop peu pour que le passage de l'ancien matheux laisse une trace dans la cité des ducs. En repartant, il laisse un FCN quatorzième de l'élite (à trois points du barragiste), qui n'a pas vu les trois points depuis un mois, n'a remporté que trois de ses treize premières rencontres et vient de laisser le 19, Strasbourg, lui rouler dessus à la Beaujoire (0-4). Suffisant pour que Kita décide de procéder à ce qu'il sait faire de mieux : activer le siège éjectable de son banc, alors que Gourcuff occupait depuis plus d'un an un rôle élargi de. L'idole du Moustoir succède à René Girard et Miguel Cardoso dans la case des bannis en cours de saison par la magnat de Szczecin. Ce dernier n'est décidément pas prêt de changer de ligne directrice : c'est la quinzième fois en treize ans et demi qu'il fait sauter son entraîneur.Au départ, la mission relevait du fardeau, surtout pour quelqu'un qui demeurait déjà en quasi-retraite après une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com