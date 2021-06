Christian Eriksen va mieux et c'est le plus important

Les nouvelles sont rassurantes après le malaise du joueur danois en plein match.

Christian Eriksen er vågen, og hans tilstand er fortsat stabil. Han forbliver indlagt på Rigshospitalet til yderligere undersøgelser.Kampen mod Finland spilles færdig i aften. Dette sker efter at spillerne har fået bekræftet, at Christian er okay. Kampen genoptages kl. 20.30. -- DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 12, 2021

Horrible image, terrible inquiétude, et surtout énorme soulagement, à Copenhague, lors de la rencontre entre le Danemark et la Finlande.À l'approche de la mi-temps, Christian Eriksen s'est effondré sur la pelouse. Devant des joueurs en larmes, les équipes médicales se sont affairées pendant de longues minutes pour tenter de réanimer le milieu de terrain de l'Inter, finalement évacué sur civière. L'UEFA et la Fédération danoise ont pu donner des nouvelles rassurantes dans l'heure suivante, indiquant que le meneur de jeu avait été transféré à l'hôpital et se trouvait dans un étatAutre information venue de l'instance danoise : Erisken est réveillé et doit subir d'autre examens poussés dans les heures à venir, alors que la rencontre entre le Danemark et la Finlande a finalement pu reprendre à 20h30 après consultation des deux équipes, a précisé l'UEFA. L'agent du joueur Martin Schoots a également confié que le joueur pouvaitaprès avoir eu le père d'Eriksen, et les médias danois assurent même que le milieu de l'Inter a pu échanger avec ses coéquipiers avant la reprise de la rencontre.Quelle immense frayeur.