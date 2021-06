Christian Eriksen, le miraculé

Victime d'un malaise cardiaque en fin de première période face à la Finlande, le milieu de terrain danois a donné une immense frayeur à tous les fans de football, et pas seulement. Heureusement, les nouvelles parvenues au fil de la soirée concernant l'état de santé du joueur de l'Inter sont plutôt rassurantes, après avoir craint le pire. Cet Euro tient déjà un moment dont tout le monde se souviendra longtemps, avec beaucoup d'émotion.

Des nouvelles rassurantes

Parken hyllar Christian Eriksen. Finska fansen ropar "Christian", danska svarar "Eriksen". pic.twitter.com/mOFLq3gAqg -- Michael Wagner (@MicGWagner) June 12, 2021

Tous ceux qui ont vécu ce terrible jour de juin 2003 où Marc-Vivien Foé avait perdu la vie lors de la Coupe des Confédérations, foudroyé par un arrêt cardiaque, ont certainement cru voir se profiler sous leurs yeux une terrible réminiscence. Pour les autres, la stupeur n'en fut pas moins grande. Alors que la mi-temps approche dans ce Danemark-Finlande, Christian Eriksen s'écroule tout seul près de la ligne de touche, victime d'un malaise. Les images sont glaçantes. M. Taylor qui appelle de suite les secours, le massage cardiaque très vite entrepris par Simon Kjaer, puis par les médecins, les pleurs sur les visages des coéquipiers comme des adversaires et le silence absolu dans un Parken Stadium horrifié. Moins de 24h après des débuts en fanfare du côté de Rome, l'Euro vient de basculer dans l'effroi.Après de longues minutes de soins, derrière le remarquable mur formé par les Danois pour masquer la scène aux caméras, Eriksen est finalement évacué derrière un drap. L'espoir réapparaît quelques minutes plus tard : le milieu de terrain de l'Inter a été photographié conscient, la main sur le front, les yeux ouverts et visiblement alertes. "", ne tarde pas à rassurer l'UEFA, bientôt suivie par la Fédération danoise. Les nouvelles rassurantes arrivent au compte-goutte et l'agent du joueur, Martin Schoots, annonce sur la radio danoise NPO Radio 1 : "