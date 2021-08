Christian Eriksen doit-il vraiment rejouer au football ?

Selon la presse italienne, Christian Eriksen pourrait faire son retour sur le terrains de foot au plus haut niveau quelques semaines après son arrêt cardiaque intervenu durant l'Euro. À condition que le milieu danois ôte son défibrillateur, appareil de sécurité pourtant particulièrement utile, et que les tests observés par l'Inter soient concluants. Mais est-ce bien raisonnable ? Nombre de cardiologues, qui certes n'ont pas accès au dossier, en doutent.

L'Italie a (presque) tout compris...

En plein marché des transferts, l'information est encore plus surprenante et moins sourcée qu'une rumeur mercato. Elle vient du, qui balance donc un dangereux pavé dans la mare scientifique : quelques semaines après son arrêt cardiaque intervenu au début de l'Euro, Christian Eriksen serait de retour à l'Inter pour y réaliser des tests afin de revenir sur les terrains de football et poursuivre sa carrière comme si de rien n'était. Un come-back prévu sans supplément défibrillateur, qui plus est. Pourtant, l'Inter confirme la nouvelle dans un communiqué : "" Mais alors, est-ce vraiment raisonnable d'imaginer le Danois évoluer de nouveau au plus haut niveau ?, entame le Dr Guillaume Domain, cardiologue français en cours de spécialisation en électrophysiologie au Canada, dont il a désormais pris l'accent." Et c'est bien là que le bât blesse : si jamais l'ancien de Tottenham rejoue en Serie A, ce sera sans sa nouvelle machine.Car voilà : en Italie, le règlement interdit à tout footballeur professionnel de taper le ballon accompagné d'un défibrillateur, synonyme de risque cardiaque.