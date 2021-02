Christian Cataldo : "Face à Eyraud, on jouait notre survie"

Président des Dodgers, Christian Cataldo est un homme soulagé depuis l'annonce du départ de Jacques-Henri Eyraud. Pour autant, celui qui était en première ligne lors de la conférence de presse des supporters la semaine dernière reste mesuré et attend maintenant des réponses concrètes de la part de la nouvelle équipe dirigeante de Frank McCourt.

"À part l'épopée et la finale de Ligue Europa, il n'y a rien à garder de la présidence Eyraud. C'est peu, trois matchs en quatre ans. Ce qu'il reste, ce sont toutes ses inepties."

Ces annonces ont fait l'effet d'une bombe, mais j'en sors soulagé et content. C'est un gros poids qui est parti, je me suis réveillé plus léger samedi matin. Surtout qu'on vient de vivre une semaine tendue depuis notre conférence de presse commune, notamment avec le procès des supporters arrêtés après les événements de la Commanderie. C'était une semaine difficile, donc on est d'autant plus heureux. Et puis, on est aussi fiers d'avoir vu cette unité autour de l'OM. Ici à Marseille, mais aussi dans toute la France et autour du monde. Pour autant, tout n'est pas réglé. Il reste, notamment, les mises en demeure sur la convention qui nous lie au club à régler. Mais franchement, on s'était préparé à une lutte plus longue et plus difficile. Bon, avec le recul, quand on regarde comment ça a bougé, ce n'est pas étonnant que McCourt ait agi aussi vite. Mais il y avait d'autres actions en préparation.Déjà, on se réjouit que McCourt vienne à Marseille et d'avoir une entrevue avec lui. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va lâcher le morceau, car on sait qu'Eyraud sera toujours là dans un petit coin au conseil de surveillance. Il n'aura plus le même pouvoir, mais on va le surveiller. Comme on surveillera Hugues Ouvrard, qui passe entre les gouttes. Ensuite, on va pouvoir discuter avec Longoria pour voir comment il va orienter le club. On est satisfaits, mais on ne lâche rien. La priorité, c'est de revenir sur les mises en demeure de la convention qui nous lie pour les abonnements. C'est ça qui a tout déclenché, et le dialogue est rouvert avec le club.Que du mauvais. À part l'épopée et