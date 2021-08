Christian Bekamenga : "J'ai goûté l'alcool pour ne pas mourir bête"

Passé par sept clubs français, Christian Bekamenga (35 ans) s'est aussi illustré aux quatre coins du monde. Après avoir foulé les pelouses africaines, asiatiques et européennes, l'ancien international camerounais s'est engagé en mars dernier en Amérique du Sud où il se bat pour maintenir le Real Potosí en première division bolivienne. Perché sur les hauts plateaux andins, Beka évoque ses années françaises, la crise sanitaire et ses difficultés d'acclimatation dans le championnat local. Allez, on respire un bon coup.

"Je ne sais pas si Carquefou existe encore ?"

Oui, je n'ai jamais eu peur de l'aventure. Je vais où il y a du travail, c'est ce qui m'a motivé à aller dans ces pays. J'ai quitté la France en 2016 après la montée en Ligue 1 avec le FC Metz pour signer en Turquie, c'est un peu à ce moment-là que l'aventure à l'étranger a commencé.Un peu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de changements dans le football. Il y a des gens qui partent, des nouvelles personnes qui arrivent... Ceux que je côtoyais ne sont plus en fonction dans les clubs où je suis passé, mais je garde en souvenir des superbes années. Il faut dire la vérité : c'est la France qui m'a tout donné et qui m'a montré au grand public, en France ou en Afrique. Pour moi et pour les footballeurs africains en général, la France est une très bonne vitrine.Oui. Les Jeux olympiques, on n'y participe pas souvent. C'est unique, ça n'arrive qu'une fois. Quand ça arrive, il faut saisir sa chance. Le FC Nantes ne voulait pas que j'y participe, j'avais dû forcer pour y aller. Moi, j'avais décidé de partir faire les JO. Le coach était Der Zakarian, et le staff a essayé de me dire : "" J'ai répondu qu'il n'y avait pas de souci. J'avais tout donné pour qualifier la sélection du Cameroun, donc je ne me voyais pas manquer ça. J'y suis allé et quand je suis revenu, j'ai quand même joué en Ligue 1. Les JO ne se refusent pas, défendre une nation non plus. J'avais tenu tête à l'équipe Lire la suite de l'article sur SoFoot.com