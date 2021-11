Choc au sommet entre l'Italie et la Suisse en vue du Mondial 2022

Ce vendredi à Rome (20h45), l'Italie et la Suisse se font face à égalité quasi parfaite dans le groupe C des qualifications en vue du Mondial 2022. Une affiche au sommet entre Italiens et Suisses marquée par le nombre important de blessés de part et d'autre et l'envie pour les champions d'Europe de faire respecter la hiérarchie.

Hécatombe dans les deux camps

Depuis le tirage au sort de décembre 2020, qui a placé l'Italie et la Suisse dans le groupe C de ces éliminatoires pour voir le Qatar en 2022, il était écrit que leset la Nati se crêperaient le chignon jusqu'au bout. Cela n'a pas loupé. Quasiment un an plus tard, les deux nations limitrophes sont à égalité quasi parfaite (14 points, quatre victoires et deux nuls, mais l'Italie compte deux buts de plus) au moment de l'affrontement final.Ensuite, la dernière journée verra le champion d'Europe se rendre en Irlande du Nord ce lundi, tandis que la Suisse recevra la Bulgarie dans le même temps. Une précision loin d'être anodine, puisque les Nord-Irlandais ont accroché au préalable les Suisse chez eux (0-0) quelques jours après que les Bulgares en avaient fait de même à Florence (1-1). Mais les retrouvailles à Rome entre Italiens et Suisses permettront au vainqueur, s'il y a, d'avoir les cartes en main afin d'éviter des barrages qui peuvent s'avérer traumatisants. La Botte entière en sait quelque chose.C'est donc à Rome, à l'Olimpico, que les sélections de Roberto Mancini et de Murat Yakhin vont croiser le fer. Une nouvelle fois, car déjà en 1973, les deux nations s'étaient écharpées pour les mêmes raisons, au même endroit, et l'Italie de Ferruccio Valcareggi l'avait emporté deux à zéro grâce à son tandem d'or Rivera-Riva. Tout ça pour foirer son Mondial ouest-allemand derrière, certes. En juin dernier, toujours dans la capitale italienne à l'Euro, lesn'avaient eu aucune pitié pour leurs homologues suisses (3-0) en livrant l'une de leurs meilleures copies de l'ère Mancini. Mais le technicien italien a actuellement quelques maux de tête, car une pluie de blessures s'est abattue sur son équipe. Parmi ses cadres, son capitaine Giorgio Chiellini a dû déclarer forfait. Ciro Immobile et Marco Verratti également.Nicolò Barella et Leonardo Bonucci sont eux diminués, mais vont serrer les dents, tandis que Nicolo Zaniolo et Lorenzo Pellegrini sont. Dans le camp d'en face, l'heure est aussi au décompte Lire la suite de l'article sur SoFoot.com