information fournie par So Foot • 06/01/2022 à 06:00

Chine: haro sur les footballeurs tatoués, et après?

Depuis quelques jours, les footballeurs professionnels et aspirants professionnels en Chine ne peuvent plus se faire tatouer, et pour les internationaux, il est fortement recommandé d'effacer toute modification volontaire de son épiderme. Derrière cette nouvelle restriction qui pourrait prêter à sourire se niche un signal supplémentaire du durcissement politique aigu en Chine continentale.

"Jusqu'à très récemment, les tatouages en Chine étaient associés à la criminalité, ou considéré comme rétrogrades car propres à des peuplades tribales." Jonathan Sullivan de l'université de Nottingham

Si Djibril Cissé, Memphis Depay, Radja Nainggolan ou Ederson étaient chinois, ils auraient été bien embêtés. Comme une grande partie de la communauté des footballeurs professionnels. Car depuis une annonce de l'Administration générale des Sports de Chine, les footballeurs de haut niveau du pays ne peuvent plus se faire tatouer , et pour ceux qui évoluent dans les sélections de l'Empire du milieu, il est même recommandé de faire effacer ou au moins de couvrir leurs actuels embellissements épidermiques., explique Simon Chadwick. Pour le spécialiste du sport asiatique à EM Lyon Business School,Cet archétype justement, c'est celui d'un membre de l'ethnie majoritaire Han, qui parle chinois mandarin, et n'arbore aucun signe distinctif, car il ne doit pas sortir du rang. Encore moins à l'aide d'une modification corporelle qui pendant longtemps a été associée à des concepts négatifs dans la société chinoise, si l'on en croit Jonathan Sullivan., explique le directeur des China Programs au Asia Research Institute de l'université de Nottingham.