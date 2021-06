Chiellini, le papy qui fait de la résistance

Haris Seferovi? et Breel Embolo sont prévenus : lors d'Italie-Suisse, programmé ce mercredi soir à 21h au stadio Olimpico de Rome, les deux buteurs de la Nati vont devoir se montrer rusés pour prendre à défaut l'inusable Giorgio Chiellini. Car même à 36 ans, la tour de guet de la Nazionale n'a pas encore rendu les armes. Avec un rêve inavoué : triompher (enfin) avec l'Italie avant de raccrocher les crampons.

Parole à la défense

Cette phrase culte est extraite deet n'a donc pas été prononcée par Giorgio Chiellini en conférence de presse d'après-match. Mais elle aurait pu l'être. Comme le "" en question aurait tout aussi bien pu être Turc, et répondre au nom de Burak Y?lmaz par exemple. Il faut dire que des patients, le médecin Chiellini en a charcutés un paquet depuis plus de 20 ans. Plus ou moins bien, plus ou moins dans les règles de l'art. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est qu'à quelques mois de la retraite, le féru de scalpel transalpin ne compte pas laisser le temps influer sur son efficacité. Le bomber turc du LOSC peut en témoigner : s'il lui a adressé un grand sourire à la fin de l'intervention, et ce malgré la note salée pour son pays, c'est peut-être aussi parce que Y?lmaz n'a pas souvent passé une heure et demie sagement rangé dans la poche d'une blouse médicale. Une preuve que l'excellence, quel que soit le domaine, ne se perd jamais vraiment.Dans nos colonnes en février dernier, Chiellini racontait la fois où, durant toute une rencontre, il avait tenté d'enlever à maintes et maintes reprises le masque de protection de son ami (et adversaire ce jour-là) Giampaolo Pazzini. Il disait :Une image provenant directement de la loi de la jungle, qui résume assez bien la mentalité d'un homme ayant nourri une culture du duel au-dessus de la moyenne. Qui s'est forgé grâce à elle, qui est devenu meilleur, l'un des meilleurs même à son poste, au point aujourd'hui d'être le capitaine d'une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com