Chiellini : le beau, la brute et le truand

Partant de la Juventus, bientôt retraité en Nazionale, Giorgio Chiellini va profiter d'une affiche de prestige contre l'Argentine, ce mercredi à Wembley, pour dire adieu au football de très haut niveau. Sans lui sur les prés, le foot continental sera un peu moins original, un peu moins drôle, un peu moins truqueur, un peu moins souriant et un peu moins italien. En somme, un peu moins beau.

Dark Angel

Il paraît que Giorgio Chiellini n'est pas beau. Physiquement, on aura effectivement vu plus avantageux que son nez proéminent, son grand corps désarticulé, et son dos légèrement bossu. Footballistiquement, l'élégance toute relative de ses relances et foulées balle au pied gravitent aussi à plusieurs encablures des passes longues téléguidées de Virgil van Dijk et Sergio Ramos. Alors que l'ami Giorgio prendra sa retraite internationale à 37 ans, après le match amical Italie-Argentine de ce mercredi 1juin, il va donc falloir dire adieu à un défenseur immense, mais prétendument disgracieux. À moins que ce ne soit précisément le contraire. Et si les canons classiques de la beauté plastique n'étaient rien, en définitive, face à ce que Giorgio Chiellini aura apporté au ballon ?L'Italie et Turin, bien sûr, ne pouvaient qu'adorer cet homme-là. Au pays des grands défenseurs, on adore additionner le yin au yang, le talent au travail, l'art de l'anticipation à celui du duel, dans des doublettes qui se complètent, comme des opposés qui s'attirent : au créatif et fantasque Bonucci, la Botte aura ainsi trouvé en Chiellini un jumeau négatif, destructeur, et mentalement insubmersible. Le natif de Pise embrasse la tradition du fameux