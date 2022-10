Chicharito : privé de Qatar

Après une campagne éliminatoire médiocre, le Mexique ne se projette pas avec optimisme vers le Qatar. Pourtant, l'abonné aux huitièmes de finale se permet le luxe de se passer de Javier Hernández, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Le prix d'une mauvaise passe de l'ex-Mancunien, entre indisciplines, crise d'adolescence tardive et dépression.

Signalé orgie

La semaine dernière, un but dans les arrêts de jeu du LAFC a mis fin à la saison de Javier "El Chicharito" Hernández. C'était un derby de Los Angeles, une demi-finale de Conférence Ouest, où le Galaxy, la franchise dont il défend les couleurs depuis 2020, a fini par s'incliner contre celle où officie son compatriote, Carlos Vela. Ces deux-là ne verront pas la Coupe du Monde, eux qui étaient il y a quatre ans les têtes de gondole d'un Tri qui allait créer la sensation en faisant chuter d'entrée l'Allemagne lors de la Coupe du Monde en Russie (1-0). L'un a choisi de mettre un terme à sa carrière internationale, tandis que l'autre, pourtant meilleur buteur de l'histoire de la sélection, n'est plus appelé depuis trois ans. Et un embarquement de dernière minute pour le Qatar n'est absolument pas envisagé par Gerardo "El Tata" Martino, le sélectionneur argentin du Mexique. La raison ? Elle n'est pas à chercher dans les performances du Pippo Inzaghi mexicain. Loin d'être fini, à 34 ans, le natif de Guadalajara a ainsi fait trembler les filets à 17 reprises en 30 matches cette saison.Certes, inscrire des buts face à San José ou Montréal n'a pas la même valeur que de le faire au plus haut niveau européen, comme il en avait l'habitude avec lesou même lors de son court passage au Real Madrid (2014-2015), mais cela devrait largement suffire à être sélectionné avec El Tri. Le réservoir du Mexique est d'ailleurs si pauvre enque Martino a fini par faire appel à son compatriote naturalisé de fraîche date, Rogelio Funes Mori, des Rayados Monterrey, qui n'a absolument pas convaincu lors de ses huit apparitions, pour un maigre but.L'histoire de la mise à l'écart d'El Chicharito remonterait, en fait, à septembre 2019. Le Mexique joue alors deux matches amicaux aux États-Unis, et entre une victoire face aux Etats-Unis (3-0) et une claque donnée par l'Argentine (0-4), plusieurs internationaux prennent du bon temps à New York, à l'heure du brunch, mais dans une ambiance qui laisserait à penser que l'horloge indique deux ou trois heures du matin – champagne, reggaeton, élégantes