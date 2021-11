Chez les Bleus, N'Golo Kanté reste indispensable

Pour la première fois depuis le huitième de finale de l'Euro perdu contre la Suisse, N'Golo Kanté a fait son retour sous la tunique tricolore ce week-end lors du large succès contre le Kazakhstan (8-0). Pas vraiment la configuration idéale pour juger l'importance du milieu de 30 ans dans le collectif tricolore. Ce qui n'empêche pas Didier Deschamps de savoir que le sacro-saint équilibre de cette équipe en pleine évolution passera par un excellent Kanté.

FinlandeFrance 16/11/2021 à 20h45 Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 Diffusion sur

On ne l'avait plus revu en équipe de France depuis ce maudit 28 juin 2021, soir de désastre où l'équipe de France avait échoué aux tirs au but face à la Suisse dès les huitièmes de finale de l'Euro. Blessé lors du rassemblement de septembre puis touché par la Covid-19 en octobre, N'Golo Kanté effectuait enfin son retour avec les Bleus ce samedi. Le milieu de poche n'a pas eu à se mettre sur son 31 tant le Kazakhstan était faible, mais il a fait ce qu'il sait faire à merveille au Parc des Princes. Présent pour apporter du surnombre offensif et pour assurer son rôle de harceleur infatigable en phase défensive, Kanté a de nouveau fait du Kanté : 89% de passes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com