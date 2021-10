Chez les Bleus, Kylian Mbappé a pris le pouvoir !

Grandiose face à la Belgique, Kylian Mbappé a affiché un investissement absolu. De quoi faire de lui le nouveau boss de l'attaque des Bleus ? C'est en tout cas de bon augure en vue de la finale de Ligue des nations face à l'Espagne ce dimanche soir.

Mbappé a explosé les compteurs

Une déclaration d'amour à Kylian Mbappé signée Antoine Griezmann, au lendemain de la victoire face aux Belges (3-2). En 2016, sur TF1, on avait vu le grand Paul Pogba faire allégeance au petit Grizou, reconnu alors comme leader d'attaque des Bleus. Et jusqu'à l'Euro 2021, le néo-Barcelonais est demeuré l'homme de base de Didier Deschamps, qui répétait à l'envi qu'il bâtissait son onze autour de lui, cherchant. En octobre 2021, c'est au tour d'Antoine de faire allégeance à Kylian, tout en l'associant évidemment à Benzema :Voilà, c'est dit : Griezmann, désormais plus en retrait, se met au service des deux compères, assumant néanmoins une place de choix dans le dispositif actuel. Il est le 1 du 3-4-1-2 de Deschamps, travaillant (très bien) pour les autres et en gardant toujours sa vocation à se porter devant... et à marquer des buts ! Mais jeudi soir face à la Belgique, Kylian Mbappé a pris le pouvoir en s'imposant comme le leader d'attaque des Bleus. Il ne domine pas exactement une hiérarchie qui ravale Grizzy et Karim au rang de simples faire-valoir : ces deux-là participent aussi à l'animation offensive et lui sont complémentaires. Seulement voilà, Kylian a fourni une prestation XXL au Juventus Stadium. Désigné haut la main "Homme du match", c'est lui qui a aimanté le jeu vers l'avant par ses appels, ses déplacements sur tout le front de l'attaque (axe profond et sur les deux côtés) et ses multiples combinaisons. Seule la finition lui a manqué. Reste qu'il a participé aux trois buts tricolores : une passe décisive pour Karim après un ballon gratté et un numéro de dribbles diaboliques du gauche (1-2), un pénalty transformé pour bien effacer le mauvais souvenir de l'Euro (2-2) et enfin, du côté droit ce coup-ci, sa passe cruciale