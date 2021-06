Cher Bruno Ngotty, cher Nounours...

Bruno Ngotty fête ses 50 ans aujourd'hui. Une carrière riche dans trois pays, six sélections en équipe de France, une frappe de mule, un surnom affectueux - Nounours -, des matchs avec trois clubs majeurs français (OL, OM et le PSG), mais, surtout, un but le 8 mai 1996 en finale de Coupe des coupes. Le seul but du match qui donne à la France sa dernière Coupe d'Europe. On avait 13 ans. C'était le temps de l'insouciance...

Sweat LC Waïkiki et action-vérité

Il y a beaucoup de choses qui remontent quand on repense au 8 mai 1996. Yannick Noah, le maillot sans sponsor, Bernard Lama qui soulève la Coupe des coupes, Rai en béquilles, la tronche du regretté Trifon Ivanov, Carsten Jancker, le stade du Heysel rebaptisé Roi Baudoin, et puis il y a cette vingt-neuvième minute. Youri Djorkaeff décale le ballon pour Bruno Ngotty sur un coup franc plein axe. Le numéro 4 arme une sacoche du droit, la balle est légèrement touchée par un défenseur autrichien, rebondit devant Michael Konsel et termine dans les ficelles. J'ai 13 ans, je suis à Amsterdam dans une auberge de jeunesse avec ma classe de 4du collège Marais de Villiers de Montreuil. À l'époque, l'établissement avait mis en place un "club art" dirigé par mon professeur d'histoire-géographie, Didier Frydman, sosie physique d'Attilio Lombardo. Aucune attirance particulière pour les tableaux de la Renaissance ou le Rijks Museum, mais en s'inscrivant à ce club, on pouvait faire un voyage à l'étranger chaque année. En 1995, on avait poncé Rome pendant une semaine, Amsterdam était au programme pour ce printemps 1996.Voyage en car depuis la plus belle ville de Seine-Saint-Denis jusqu'à Amsterdam. On jouait à "action-vérité" dans nos sweats LC Waïkiki avec le sourire de Requin dans. C'était la belle époque. Au milieu des années 1990, la région Île-de-France offrait des places gratuites en tribune G pour les jeunes de banlieue. Alors c'était la découverte de Paris, du Parc des Princes, des 32 stations de métro depuis Croix de Chavaux pour rejoindre l'enceinte du PSG. On arrivait tôt, on avait des sandwichs emballés dans de l'aluminium et on regardait ça les yeux grands ouverts : Rai, Patrice Loko, Youri Djorkaeff, Bernard Lama... Le football n'était pas aussi accessible qu'en 2021. Ça se méritait. En temps normal, on devait négocier avec les parents pour regarder