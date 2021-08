Chelsea-Villarreal et la Supercoupe sur le gâteau

Chelsea et Villarreal ont rendez-vous à Belfast ce mercredi soir (21h) pour se disputer la Supercoupe d'Europe, quelques mois après leurs succès respectifs en Ligue des champions et Ligue Europa. Une affiche aussi inédite que prometteuse pour lancer cette nouvelle saison de football européen. Et surtout savoir qui régnera en maître sur le continent pour les prochains mois.

ChelseaVillarreal 11/08/2021 à 21h Supercoupe Diffusion sur

Pour rêver plus grand

Le 27 mai dernier, Villarreal s'offrait le plus fou des sacres européens contre Manchester United. Une finale de Ligue Europa remportée au terme de 22 tirs aux buts, dans un suspense totalement insoutenable avant une délivrance à la hauteur de l'événement. À savoir le premier titre européen du sous-marin jaune (qui compte tout de même deux coupes Intertoto en 2003 et 2004). Imitée quelques jours plus tard par Chelsea en finale de Ligue des champions, l'équipe d'Unai Emery s'apprête donc à défier lesce mercredi pour la 46édition de la Supercoupe d'Europe, au Windsor Park de Belfast. Une confrontation qui promet beaucoup pour lancer la saison européenne, loin de l'agitation provoquée par l'atterrissage de Lionel Messi à Paris.Cette finale met aux prises deux équipes qui se prennent à regarder vers de nouveaux sommets, comme souvent quand vient l'heure de débuter la nouvelle année et que tous les rêves sont possibles. D'un côté, Chelsea et son sacre inattendu face à Manchester City qui ne doit pas rester lettre morte. Thomas Tuchel le sait, en attendant le renfort de poids Lire la suite de l'article sur SoFoot.com