Chelsea vainqueur de la Coupe du monde des clubs !

Malgré la grosse détermination affichée par Palmeiras en finale de la Coupe du monde des clubs, Chelsea s'est imposé grâce à un penalty de Kei Havertz au bout de la prolongation et s'offre un nouveau titre. Le premier de son histoire, dans cette compétition.

Chelsea 2-1 Palmeiras

Weverton, les Anglais n'aiment pas

Havertz, encore là

Un penalty décisif, pour éviter une séance de pénos risquée... et pour s'offrir un nouveau cadeau supplémentaire, dans l'armoire à trophées ! Pour avoir le droit de repartir au pays avec la Coupe du monde des clubs sous le bras (la première de son histoire), Chelsea a dû batailler et s'en est sorti au bout de la prolongation en finale. Car même mené en deuxième mi-temps, Palmeiras n'a rien lâché et a réussi à égaliser pour rêver de sacre. Sans succès, lespouvant compter sur leur seul buteur de finale de Ligue des champions pour boucler la boucle : Kai Havertz. Non sans difficulté.Hyper dominateur en termes de possession de balle (71 %, en première période) et de territoire, Chelsea a pourtant du mal à se procurer des occasions réellement dangereuses. Sur leurs dix (et même sur leurs dix-huit) premières frappes, lesn'en cadrent ainsi... que deux ! Les œuvres de Silva, dont le joli tir de loin est arrêté par un Weverton vigilant juste avant la pause, et de Lukaku, qui voit lui aussi le portier stopper sa tentative à la demi-heure de jeu passée suite à une passe en retrait calamiteuse de Danilo. En face, Palmeiras ne se laisse pas faire pour autant et joue crânement sa chance. Avec par exemple une tête de Rony captée par Mendy, ou encore un ballon hors-cadre de Dudu qui s'amuse avec Azpilicueta. Bref, les 22 acteurs rentrent au vestiaires sur un score vierge et les favoris guidés par Tuchel - qui a très vite remplacé Mount par Pulisic - sont encore loin de brandir la coupe.Sauf que finalement, le trophée se rapproche tout près et d'un seul coup lorsque l'inévitable Lukaku - déjà buteur lors du tour… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com