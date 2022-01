Chelsea terrasse Tottenham et prend une sérieuse option sur la finale

Tout simplement au-dessus de Tottenham pendant l'intégralité de la rencontre, Chelsea n'a eu aucun mal à s'imposer en demi-finales aller de la League Cup ce mercredi soir (2-0), et voit déjà la qualification pour la finale lui tendre les bras. Une démonstration qui aurait pu être encore plus forte si les Blues avaient été plus tueurs devant les buts adverses.

Chelsea 2-0 Tottenham

Les blues de Tottenham

Sur le papier, l'affrontement entre Chelsea et Tottenham, l'une des plus grosses rivalité londonienne, s'annonçait serré. D'un côté, l'armada desest en galère depuis plusieurs semaines (quatre victoires sur les dix derniers matchs toutes compétitions confondues), tandis que Tottenham a redressé la barre depuis l'arrivée d'Antonio Conte sur son banc (aucune défaite depuis le 25 novembre, hormis le forfait contre Rennes en Ligue Europa Conférence). Suffisant pour équilibrer les débats ? Loin de là. Sans produire son meilleur football, l'équipe de Thomas Tuchel a facilement maîtrisé lesà Stamford Bridge (2-0) grâce à Kai Havertz et un CSC de Ben Davies lors de cette demi-finale aller de League Cup. Et deux buts d'écart seulement, c'est bien payé pour lesLa page "Romelu Lukaku grognon" tournée, le Belge était de retour dans le XI de départ de Chelsea, soutenu par Mason Mount, Hakim Ziyech et Kai Havertz. Mais c'est bien l'Allemand qui se met en valeur d'entrée en jeu, en convertissant un excellent service de Marcos Alonso pour fixer Hugo Lloris alors que Davinson Sánchez, en retard, ne peut que propulser le ballon au fond des filets. Faciles, lesen remettent une couche face à un adversaire qui ne propose aucune opposition et, pire, qui se saborde sur un coup franc de Ziyech. Coup de billard entre les têtes de Japhet Tanganga et Ben Davieset coup de bambou pour Antonio Conte, dépité, alors que Lukaku passe tout proche de se réconcilier définitivement avec son club en claquant une tête qui vient raser le montant droit d'Hugo Lloris (41).… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com