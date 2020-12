Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Chelsea s'impose difficilement contre Leeds Reuters • 05/12/2020 à 23:16







Chelsea s'impose difficilement contre Leeds par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi soir s'affrontaient Chelsea et Leeds à Stamford Bridge pour le compte de la onzième journée de Premier League. Les Londoniens se sont imposés 3-1 malgré l'ouverture du score de Bamford à la quatrième minute de jeu avant de voir Olivier Giroud égalisé à la demi-heure de jeu. C'est ensuite Zouma qui a donné l'avantage à Chelsea à l'heure de jeu par Kurt Zouma. En toute fin de match Pulisic a donné la victoire à son équipe en inscrivant le troisième but sur un service de Werner. Grâce à cette victoire, les Blues prennent la première place du championnat en attendant les matchs de Tottenham et Liverpool demain. Leeds est de son côté treizième.