Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Chelsea s'impose contre Newcastle Reuters • 21/11/2020 à 15:50







Chelsea s'impose contre Newcastle par Samuel Messberg (iDalgo) Newcastle recevait Chelsea pour le compte de la neuvième journée de Premier League à Saint James Park. Ce sont les Londoniens qui se sont imposés sur le score de 2-0 grâce à des buts de Fernandez (10', csc) et Abraham (65'). Une belle victoire qui permet aux joueurs de Franck Lampard de prendre la tête de la Premier League en attendant les autres résultats de cette neuvième journée. C'est aussi une victoire importante car elle arrive avant un déplacement à Rennes en Ligue des Champions, mais aussi la réception de Tottenham le weekend prochain. De leur côté Newcastle ira à Crystal Palace vendredi prochain.