Chelsea retourne Manchester City et retarde son sacre

Après avoir failli prendre le bouillon en deux minutes en fin de première période, les Blues de Thomas Tuchel ont réussi à complètement retourner le City de Guardiola pour aller chercher une victoire méritée (1-2). Si le titre leur est promis, les Citizens ne sont donc pas (encore) champions d'Angleterre. Et ont eu un aperçu du défi qui les attend le 29 mai, en finale de la Ligue des champions.

Manchester City 1-2 Chelsea

Deux minutes, deux erreurs défensives, deux ratés d'Agüero

Il y a des matchs, comme ça, qui sont parfaitement calés dans le calendrier d'une saison. Ce Manchester City-Chelsea, qui pouvait permettre auxd'être sacrés en cas de victoire, pouvait permettre auxde monter sur le podium dans le cas contraire et, de façon générale, se posait comme une répétition excitante de la finale de la Ligue des champions du 29 mai, en fait partie. Au vu de l'enjeu et des forces en présence, on ne pouvait que s'attendre à un très beau match de football. Et si les locaux n'ont pas eu le bonheur de célébrer leur titre au coup de sifflet final, il serait injuste de dire que ça n'a pas été le cas : pendant 90 minutes de qualité malgré un rythme parfois un peu lent, avec une grande rigueur tactique, deux des équipes les plus fortes de 2021 ont offert un aperçu alléchant de leur face-à-face en finale de la Ligue des champions. Un aperçu dont Thomas Tuchel et les, face à un City sans De Bruyne, Silva ou Mahrez, sont sortis vainqueurs.Les deux meilleures défenses d'Angleterre se sont livrées un duel d'endurance et de solidité que l'inhabituelle composition des, avec cinq défenseurs alignés au coup d'envoi, pouvait laisser deviner. Résultat : un premier match assez pauvre en occasions, qui se joue surtout les yeux dans Lire la suite de l'article sur SoFoot.com