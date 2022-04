Chelsea-Real Madrid : le nouveau récital de Karim Benzema

Auteur d'un triplé face à Chelsea ce mercredi soir (1-3), Karim Benzema a une nouvelle fois porté le Real Madrid et assuré un récital galactique. De quoi ajouter un peu plus de paillettes à des performances déjà indécentes et laisser présager du meilleur pour un joueur définitivement bluffant qui est loin d'avoir dit son dernier mot à 34 ans.

Là-haut

Des buts, des dribbles, des passes et des efforts. Ces mots donnant l'impression d'un incessant déjà-vu, Karim Benzema en a encore fait l'étalage sur la pelouse de Stamford Bridge. Un triplé majuscule, point d'orgue d'une prestation toute aussi impressionnante, venu, encore et toujours, rappeler la grandeur du talent de son auteur. Et prouver qu'à la trentaine passée, les augures réservent de bien belles aventures.Tel un tour de magie que l'on connaîtrait par cœur, difficile de se passer d'un match siglé Karim Benzema. Face à Chelsea, l'international français s'est ainsi paré de son plus beau costume pour régaler Londres la pluvieuse., assurait à ce titre l'intéressé dansla veille, comme libéré d'un poids à l'orée de ce quart de finale. Il ne lui a fallu que dix minutes. Le temps de trouver Federico Valverde d'une sublime talonnade et lancer Vinícius Júnior pour la première occasion madrilène. La suite ? C'est au fond des filets qu'il faut aller la chercher. Deux coups de caboche puissants et placés, sur la droite puis la gauche d'Édouard Mendy et un doublé express lançant une nouvelle soirée magique pour KB9., expliquait-il dans le quotidien français.La finesse, encore et toujours.Mais inscrire deux buts en Ligue des champions, Benzema n'en a que trop souvent connu la sensation. Alors afin d'ajouter un peu de sensationnel à l'extraordinaire, il lui en a fallu plus. Pour cela, rien de mieux qu'un pressing caractéristique sur un Antonio Rüdiger paniqué, lui ouvrant la voie du triplé au retour de la pause. En cet énième soir de gala, "Benzegol" n'a donc pas manqué l'occasion de marquer l'histoire du Real Madrid Club de Fútbol (encore).