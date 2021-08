Chelsea ramène un bon point de Liverpool

Mené au score sur sa pelouse par une belle équipe de Chelsea, Liverpool est revenu au score juste avant la pause sur un coup du sort qui a vu Reece James quitter prématurément les siens. Largement dominateurs en seconde période à 11 hommes contre 10 morts de faim, les hommes de Jürgen Klopp ont finalement concédé le nul (1-1). Les deux équipes continuent de se toiser sur les hauteurs du classement de Premier League.

Liverpool 1-1 Chelsea

Rusty James

Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour comprendre à quel type de match le magnifique public d'Anfield allait avoir droit entreet, premier choc entre prétendants à la couronne royale de la saison. Quelques secondes pour être précis, et ce tacle bien viril de Sadio Mané dans les pieds de Reece James dès le coup d'envoi. Ce fut une bagarre acharnée entre deux des trois derniers vainqueurs de la Ligue des champions, qui se présentaient avec deux victoires et aucun but encaissé après deux sorties de championnat. Et après 90 minutes à se rendre coup pour coup, les deux équipes ne sont guère plus avancées dans leur quête, un penalty de Mohamed Salah ayant permis aux locaux de répondre à l'ouverture du score de Kai Havertz. En supériorité numérique pendant une grosse période, Liverpool n'a pas réussi à faire la différence après le retour des vestiaires et laisse donc son concurrent du jour rentrer à Londres avec un point.Une bataille dont la première escarmouche est l'œuvre du jeune et décomplexé Harvey Elliott, mais sa frappe rasante ne trouve pas le cadre (4). Lesmontent peu à peu en pression, alors les joueurs de Liverpool font ce qu'ils savent faire le mieux : partir en contre à 2000 à l'heure avec une diagonale parfaite de Trent Alexander-Arnold, mais Jordan Henderson Lire la suite de l'article sur SoFoot.com