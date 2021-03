Chelsea poursuit sa remontée en enfonçant Liverpool

Dans le duel entre deux équipes en chasse derrière le Top 4, Liverpool poursuit sa terrible série à domicile, où les Reds n'ont plus gagné depuis décembre. Une aubaine pour le Chelsea de Tuchel, qui confirme son renouveau et s'installe provisoirement à la quatrième place de la Premier League.

Liverpool 0-1 Chelsea

Mason monte

Burnley, Brighton, Manchester City, Everton et désormais Chelsea. Cinq matchs à Anfield et autant de défaites consécutives pour Liverpool, une première dans l'histoire du club. Côté Chelsea en revanche, l'arrivée de Thomas Tuchel a changé beaucoup de choses. Dans le nord du Royaume, les Londoniens ont profité de la très mauvaise passe de leur hôte du soir pour s'offrir un succès de prestige et écarter quelque peu un concurrent direct dans la course à la Ligue des champions. Le tout grâce à une belle inspiration de Mason Mount à quelques minutes de la mi-temps, avant de laisser les protégés de Klopp se noyer dans leurs propres insuffisances.Le premier acte est d'abord rythmé par les opportunités laissées en route par Timo Werner face à desen grande souffrance collective. Pour l'acte I, l'Allemand, aligné en pointe à la place de Giroud, envoie sa frappe au-dessus après un très joli contrôle (11). Acte II : sur un service d'Azpilicueta, il foire son lob, seul devant Alisson (17). Enfin la vidéo entre en scène pour le troisième acte, en refusant à l'ancien de Leipzig l'ouverture du score pour un hors-jeu millimétré, alors qu'il avait devancé une sortie improbable du portier brésilien (24). Passés tous proches de la punition, les hommes du nord manquent le coup du siècle avec Mané, qui rate sa finition sur une galette de Mo Salah (28). Liverpool se permet même quelques actions construites dans le camp des, manière de rappeler qu'il y a aussi un peu de talent sur les bords de la Mersey. Du talent,