Chelsea pilonné par Brentford, Manchester City maintient le cap

Alors que Manchester City conquérait Burnley (0-2) pour rester leader de Premier League, Chelsea animait le multiplex de la 31e journée de Premier League en se faisant ouvrir en deux à domicile par le Brentford de Christian Eriksen, Bryan Mbeumo, Vitaly Janelt et Yoane Wissa (1-4).

Burnley 0-2 Manchester City

Buts : De Bruyne (5 e ), Gündoğan (25 e ) pour les Citizens

Chelsea 1-4 Brentford

City restait sur un nul sur le pré de Crystal Palace (0-0) et avait été détrôné par le succès de Liverpool face à Watford (2-0) quelques minutes plus tôt . Eh bien les hommes de Pep Guardiola ont répondu auxen moins de cinq minutes, avec un cachou de Kevin De Bruyne sur une belle remise de Raheem Sterling (5), pour annoncer que l'après-midi serait sans complication. La deuxième claque est venue d'İlkay Gündoğan, quasiment dans le même schéma avec un une-deux KDB-Sterling, un centre en retrait de ce dernier et la conclusion de volée de l'Allemand (25). Pas dans le onze, mais entré à la mi-temps pour apporter du peps aux, le cauchemar de City Maxwel Cornet a eu une occasion avant que le drapeau ne se lève (59) et l'intenable Sterling a bien failli remettre ça pour Gabriel Jesus (69), qui a ensuite frappé sur le montant et hors cadre (80). Le City-Liverpool du week-end prochain promet du frisson.