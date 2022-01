Chelsea-Liverpool : the last chance

C'est une affiche comme seule la Premier League peut nous en offrir un 2 janvier. D'un côté, Chelsea, le champion d'Europe en titre. De l'autre, Liverpool, vainqueur de la Ligue des champions 2019 et du championnat en 2020. Un choc dont le contexte diffère quelque peu de ce qui était attendu, les deux équipes accusant un retard conséquent sur Manchester City, mais une rencontre qui laissera encore un petit espoir au gagnant et qui éliminera surtout définitivement le perdant.

Coup de froid sur le suspense

Le TGV Manchester City est lancé. Onze victoires de rang en Premier League, pour 33 buts marqués et sept encaissés. Autant dire que le champion file à toute allure vers une nouvelle couronne. Il y a encore trois semaines, la PL semblait pourtant en mesure d'offrir une lutte palpitante pour le trône. City menait alors la danse, mais seulement un point devant Chelsea et deux devant Liverpool avec une moins bonne différence de buts. Décembre est passé, et tout a changé : exit la féroce bataille entre les trois géants, place à un cavalier seul. Si bien queetont rendez-vous ce dimanche, à Stamford Bridge, avec la pression de la dernière chance. S'imposer, c'est repartir du bon pied et limiter la casse en gardant le leader à portée de canon. Se neutraliser, c'est ouvrir définitivement un boulevard dont City n'a certainement pas besoin. S'incliner, c'est décrocher de manière irrémédiable et abandonner pour de bon l'espoir de titiller l'ogre mancunien.L'adage dit que si la Premier League ne se gagne pas pendant les fêtes, elle peut très bien se perdre. Le cru 2021-2022 l'a confirmé, et lourdement. Plusieurs cartouches ont été grillées en décembre, Liverpool ne prenant qu'un point sur six (contre Tottenham et Leicester) alors que Chelsea trébuchait (contre West Ham, Everton, Wolverhampton et Brighton). Là où Manchester City a pu se constituer une jolie marge, ses poursuivants sont aujourd'hui condamnés à ne laisser absolument plus rien passer.Le retard accumulé sera d'autant plus difficile à combler que le début d'année permettra à Manchester City de lever le pied, "grâce" à son élimination précoce en Carabao Cup. Le format aller-retour des demi-finales de la compétition ajoutera deux rencontres à chacun de ses rivaux, contre Arsenal pour Liverpool et contre Tottenham pour Chelsea. Des matchs que ne disputeront ni Sadio Mané, Mohamed Salah et Naby Keita chez les, ni Édouard Mendy chez