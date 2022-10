Chelsea garde le cap, Manchester United et Newcastle s'accrochent

Vainqueur sans être serein à Aston Villa, Chelsea continue néanmoins de faire le plein de points depuis l'arrivée de Graham Potter sur le banc. Manchester United n'a pas connu la même réussite, malgré de grosses occasions face à Newcastle, et connait un coup d'arrêt. Un constat similaire pour West Ham, largement dominateur mais incapable de battre Southampton, toujours relégable.

Manchester United 0-0 Newcastle

Aston Villa 0-2 Chelsea

Duel de riches, mais pauvre en but. Cinquièmes et sixièmes au coup d'envoi,etn'ont pas progressé au classement malgré quelques occasions nettes. Joelinton s'est notamment distingué en touchant à deux reprises, sur la même action, les montants de David de Gea : d'abord la barre transversale, puis le poteau. Une réussite qui a également fui Cristiano Ronaldo ce dimanche, le Portugais voyant un but lui être refusé pour une position de hors-jeu au départ de l'action avant de tenter un coup de bluff sur une remise en jeu un peu confuse de Nick Pope et ses coéquipiers. Pari manqué, carton récolté et pas de pion aujourd'hui pour le quintuple Ballon d'or, sorti à vingt minutes du terme de la rencontre. Même tarif pour Fred, qui ne réussit pas à trouver le cadre après un gros travail de Marcus Rashford qui avait forcé Nick Pope a déserter ses cages (88), et Rashford lui-même, sa tête dans les derniers instants frôlant le bois du portier des Magpies (90+3). Frustrant.Ciel bleu pour lesdepuis l'arrivée de Graham Potter. Vainqueurs de quatre de leur cinq derniers matchs, les Londoniens sont désormais bien installés dans le top 4 de Premier League. Mais tout ne fut aussi simple que l'ouverture du