Chelsea fauche Leeds et prend la tête

Ce choc entre le Chelsea de Frank Lampard et le Leeds de Marcelo Bielsa sentait la poudre et il y a eu des explosions. Bilan : trois coups de canon à un et victoire des Blues (3-1), leaders provisoires de Premier League.

Chelsea 3-1 Leeds

Agenouillez-vous devant l'immense Olivier Giroud

À l'abordage !

Il y avait beaucoup de retrouvailles à fêter ce samedi soir, à l'occasion du rendez-vous galant convenu entre Chelsea et Leeds. Celles desavec leur public à Stamford Bridge, notamment (moyennant 75 livres pour les 2000 chanceux du soir). Celles de Marcelo Bielsa et Frank Lampard, bien sûr, près de deux ans après l'affaire de "l'espion" que le Big Brother argentin avait envoyé pour observer tous les faits et gestes du Derby County de Lamps. De retrouvailles, il en était aussi question pour Patrick Bamford avec Chelsea (lui qui a été formé chez leset qui a été trimbalé six fois en prêt sans jamais avoir sa chance), et pour Olivier Giroud avec la saveur d'une titularisation en Premier League. Qu'on se le dise : tous les protagonistes ont fêté ça comme il se doit, au terme d'une joyeuse empoignade. Sauf qu'à la fin, c'est le Chelsea de Lampard, nouveau leader, qui peut avoir la banane.Comment ne pas se sentir pousser des ailes quand on retrouve la clameur passionnée d'un public acquis à sa cause ? Boosté par sa grosse poignée de fans, Chelsea hisse la grand voile et se jette joyeusement à l'abordage. En une grosse minute, Ziyech a déjà harponné Meslier, alors que Giroud lance son grappin un chouïa à côté. Le ciel semble idéal pour une navigation paisible. Ce serait oublier que