Chelsea éteint Manchester City et rafle sa deuxième C1

Auteur d'un gros premier acte de costaud, le Chelsea de N'Golo Kanté a trouvé la faille grâce à l'adroit Kai Havertz (42e) et a neutralisé le champion d'Angleterre (0-1) pour soulever la coupe aux grandes oreilles une deuxième fois, neuf ans après la génération Didier Drogba. Thomas Tuchel est sur le toit de l'Europe, Pep Guardiola devra attendre pour y regouter.

Manchester City 0-1 Chelsea

Les larmes du Kun, la lumière de Mount

Thiago Silva n'aura pas eu le temps de ruminer trop longtemps. Sorti avant la pause alors qu'il disputait sa deuxième finale de C1 consécutive, sa première avec Chelsea, le Brésilien gardera pourtant un bien meilleur souvenir qu'il y a neuf mois, avec le PSG face au Bayern (0-1). Car c'est sous ses yeux, trois minutes après son remplacement, que son coéquipier Kai Havertz a fait la différence en faveur de Chelsea, juste avant la pause à l'de Porto, inscrivant du même coup le seul pion de cette 66finale de la coupe aux grandes oreilles. Et offrant au club londonien un deuxième titre dans la compétition, neuf ans après le succès à l'arrachée de Roberto Di Matteo, Didier Drogba et consorts. Cette fois-ci, lessont loin de l'avoir volée, après avoir éteint le champion d'Angleterre en bonne et due forme. Dix ans après son dernier succès dans l'épreuve, Pep Guardiola s'est trompé dans ses plans et échoue une nouvelle fois, alors que Thomas Tuchel réussit une prouesse quatre mois après son arrivée en Angleterre.Sur une relance laser d'Ederson, Raheem Sterling a mis une première fois Édouard Mendy à contribution en s'emmêlant les pinceaux (8). Au coeur de vingt premières minutes à dominante bleu marine, la réponse aurait dû venir du remuant Timo Werner, sur deux cadeaux de Kai Havertz (10) et Mason Mount (14) gâchées par l'attaquant allemand.